Парень из Кобрина набрал 300 баллов по трем предметам ЦТ и ЦЭ
- 22.06.2024, 12:40
Талантливый подросток рассказал, как добился такого результата и куда собирается поступать.
Выпускник СШ № 9 Кобрина Андрей Литвинович набрал 300 баллов по трем предметам ЦТ и ЦЭ. Вместе с аттестатом у него 400 баллов. Парень рассказал, как добился такого результата и куда собирается поступать.
Андрей Литвинович сдал на 100 баллов испытания по математике, по русскому и английскому языку. По его словам, готовиться к такому результату он начал с 7-го и 8-го класса.
Изначально он собирался поступать в БГУ на экономический факультет, на специальность «экономическая информатика», но потом решил выбрать похожую специальность в БГУИР.
Парень рассказал, что увлекается волейболом, игрой на гитаре, «Что? Где? Когда?» и читает стихи.
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