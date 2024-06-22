Ученые: Шимпанзе лечат себя антибиотиками 1 22.06.2024, 12:54

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Практики обезьян помогут найти новые лекарства для людей.

Новое исследование ученых показало, что шимпанзе намеренно ищут лекарственные растения с антибактериальными и противовоспалительными свойствами, когда они больны или ранены. Авторы исследования рассказывают о невероятной фармацевтической практике приматов, а также открывают потенциальные новые источники жизненно важных лекарств для людей.

Идея самолечения шимпанзе уже несколько лет допускается приматологами, поскольку животные регулярно поедают растения, не имеющие очевидной питательной ценности или содержащие токсины. Чтобы точно понять, почему обезьяны потребляют эти безвкусные виды, авторы нового исследования наблюдали за состоянием здоровья и пищевым поведением шимпанзе из двух популяций в Центральном лесном заповеднике Будонго в Уганде, пишет Ifl Science.

В общей сложности исследователи идентифицировали 13 растений, которые шимпанзе, казалось, искали только в случае проблем со здоровьем. Лабораторные тесты показали, что 88 процентов исследованных экстрактов ингибируют рост патогенных бактерий, включая шесть штаммов, составляющих так называемую группу вредных микробов ESKAPE, которые стали очень устойчивыми к имеющимся антибиотикам.

«После того, как мы провели месяцы в полевых условиях, собирая поведенческие подсказки, которые привели нас к конкретным видам растений, было очень интересно проанализировать фармакологические результаты и обнаружить, что многие из этих растений демонстрируют высокий уровень биоактивности», – комментирует автор исследования доктор Элоди Фрейман.

Например, сильнейшее антимикробное действие оказывала древесина породы Alstonia boonei, принадлежащая семейству Dogbane. По словам исследователей, это растение хорошо известно своими целебными свойствами по всей Восточной Африке, где его обычно используют для различных репродуктивных, бактериальных и желудочно-кишечных проблем, а также укусов змей, астмы и головокружения.

В ходе исследования было замечено, что многие шимпанзе поедали мертвую древесину этого дерева, вероятно, для лечения паразитарных инфекций, таких как ленточный червь.

Кора и смола восточноафриканского красного дерева (Khaya anthotheca) оказались мощными ингибиторами таких патогенных микроорганизмов, как кишечная палочка, часто вызывающие заболевания у людей и становящиеся все более устойчивыми к лечению. Авторы исследования наблюдали, как по меньшей мере три раненых шимпанзе потребляли элементы этого дерева – возможно, как средство профилактики инфекции, – а еще один шимпанзе

Треть всех проанализированных растительных экстрактов также обладала противовоспалительными свойствами, причем одним из самых мощных были листья папоротника под названием Christella parasitica. Интересно, что единственный шимпанзе, которого исследователи видели, когда он ел этот папоротник, имел раненую руку, что натолкнуло их на мысль о том, что это растение может помочь снизить боль и отек.

Поскольку устойчивость к антибиотикам сейчас является одной из главных глобальных проблем в сфере здравоохранения, Фрейман предполагает, что наблюдение за этими приматами, которые занимаются самолечением, может помочь нам разработать новое, более эффективное лекарство против устойчивых патогенных микроорганизмов.

«Наше исследование освещает медицинские знания, которые можно получить, наблюдая за другими видами в дикой природе, и подчеркивает неотложную потребность сохранить эти лесные аптеки для будущих поколений», – сказала она.