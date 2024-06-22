В Беларуси назревает повышение пенсионного возраста 4 22.06.2024, 13:08

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Женщинам подготовиться.

Власти Беларуси ищут возможности, чтобы стимулировать пенсионеров дальше оставаться на рабочем месте даже после достижения пенсионного возраста. Это, вероятно, связано с общей кризисной ситуацией с кадрами в Беларуси. Но решить ее вряд ли возможно. Поэтому уже вскоре власти могут пойти на то, чтобы увеличить возраст выхода на пенсию, сообщает «Белсат».

В Беларуси планируется ввести дополнительные материальные стимулы для работающих пенсионеров. Новация связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ), так как работающим пенсионерам с ИКЗ больше 1,3 пенсия не выплачивается, то есть они не получают часть заработанных средств. Теперь же предлагается разрешить им работать «на более привлекательных условиях» – с коэффициентом 1,45. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Юрий Сенько уверен, что это будет важным элементом для людей, готовых работать «в тех направлениях, по которым мы сегодня видим необходимым сохранить работающих пенсионеров».

В комментарии «Белсату» старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина высказала мнение, что предлагаемое нововведение напрямую связано с дефицитом кадров, наблюдаемым сейчас в Беларуси. При этом, заявила она, денег на это у властей не хватает.

«Надо же понимать, что в бюджете сейчас лишних денег нет. Напротив, бюджет испытывает недостаток средств. Тем более Фонд социальной защиты населения дефицитен, приходится его дофинансировать. И, естественно, выделение дополнительных ресурсов из бюджета в случае, если бы не было этого острого дефицита, вряд ли было бы предложено», – отметила экономист.

При этом Лузгина не ожидает, что эта мера поможет решить кадровую проблему. Да, признала она, увеличение коэффициента частично простимулирует пенсионеров, но вряд ли сильно повлияет на их решение работать на пенсии.

«Те, кто хотел работать, он и работал, и работает», – подчеркнула экономист.

Тем более, что и суммы, которые они получат, не так и сильно возрастут, что связано с общей спецификой того, как в Беларуси начисляются пенсии.

«Это одна из таких косметических, популистских мер. Показать, как мы думаем о пенсионерах, желающих работать. Да, это может на кого-то подействовать. Но существенно не изменит ситуацию, ведь и сами выплаты для каждого не возрастут значительно. Соответственно кого-то это может подтолкнуть поработать еще, но не думаю, что это будет значительным в масштабах страны», – заявила Лузгина.

Женщинам подготовиться

В этой ситуации, когда в стране существует кадровый кризис и при этом не хватает средств в бюджете, власти страны гипотетически могут пойти на очередное повышение пенсионного возраста.

«Экономически это напрашивается, но обычно это все-таки политическое решение. И не популярное», – отметила экономист.

По ее мнению, прежде всего власти могут пойти на то, чтобы повысить пенсионный возраст для женщин. Сейчас они выходят на пенсию в 58 лет, тогда как мужчины – в 63. Если же повышать пенсионный возраст для мужчин, то с учетом их средней продолжительности жизни «они на пенсию вообще не будут выходить, так как не доживают, грубо говоря, до пенсии». У женщин же и продолжительность жизни средняя больше, и выходят они на пенсию на пять лет раньше.

«Но я думаю, что к этому вопросу, если и вернутся, то вернутся, скорее всего, уже после выборов 2025 года», – сказала Лузгина.

По состоянию на 21 июня в Республиканской базе вакансий их насчитывалось 159538. Это на 5528 вакансий больше, чем было всего 20 дней назад – 1 июня. На конец декабря 2023 года в базе насчитывалось 137 488 вакансий. То есть за шесть месяцев их число увеличилось на 22 050.