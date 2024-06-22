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Украинские морпехи разгромили штурмовой отряд оккупантов под Волчанском

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  • 22.06.2024, 13:15
  • 1,708
Украинские морпехи разгромили штурмовой отряд оккупантов под Волчанском

Бой показали на видео.

Украинские морские пехотинцы разбили отряд российских штурмовиков под Волчанском в Харьковской области. Защитники показали видео боев.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

На видео показана боевая работа разведки морпехов на Харьковском направлении.

«Разгром штурмового отряда оккупантов под Волчанском. Работает разведка николаевских морпехов», - говорится в сообщении.

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