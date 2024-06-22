Украинские морпехи разгромили штурмовой отряд оккупантов под Волчанском

Украинские морпехи разгромили штурмовой отряд оккупантов под Волчанском2
- 22.06.2024, 13:15
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Бой показали на видео.
Украинские морские пехотинцы разбили отряд российских штурмовиков под Волчанском в Харьковской области. Защитники показали видео боев.
Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
На видео показана боевая работа разведки морпехов на Харьковском направлении.
«Разгром штурмового отряда оккупантов под Волчанском. Работает разведка николаевских морпехов», - говорится в сообщении.