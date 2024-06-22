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Белорусский писатель Саша Филипенко стал главным лауреатом швейцарской литературной премии ProLitteris

  • 22.06.2024, 13:22
Белорусский писатель Саша Филипенко стал главным лауреатом швейцарской литературной премии ProLitteris
Саша Филипенко

«Его юмор гениален».

В конце июня швейцарское общество по защите авторских прав ProLiterris вручит главную премию в размере 40 тысяч швейцарских франков (около 150 тысяч рублей) белорусскому писателю Саше Филипенко. Жюри посчитало выдающимися его достижения в области литературы. Кроме получения главного приза, Саше Филипенко досталось право определить получателя спонсорского приза в 10 тысяч франков.

Премия ProLiterris ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Выбор в пользу Саши Филиппенко независимое жюри в этом году объяснило так:

«Саша Филиппенко родился в 1984 году. Несмотря на его юный возраст, творчество писателя, родившегося в Беларуси и живущего в изгнании в Базеле, плодотворно: пять романов, две пьесы и многочисленные публикации в прессе. Его работы опубликованы швейцарскими издательствами Diogenes и Noir sur Blanc и получили международное признание. Книги Саши Филипенко основаны на тщательном документальном исследовании, материале, который он лингвистически новаторским и умным способом превращает в художественную литература.

Саша Филипенко обладает способностью упаковывать гнетущие обстоятельства в сильные метафоры, чтобы сделать абсурдность политических и экзистенциальных ситуаций осязаемой. <…> Его юмор гениален, и на примере человеческих судеб приближает к читателю сложные исторические контексты. <…>

Награждая Сашу Филипенко, жюри также хотело бы отметить автора, чья карьера была сопряжена со значительными личными и политическими рисками, которые нашли отражение в его произведениях. Саша Филипенко — важный свидетель, который вносит свой вклад в построение мостов к пониманию сегодняшней геополитической ситуации».

Получатель главного приза ProLiterris должен определять того, кто должен получить спонсорский приз. Саша Филипенко выбрал швейцарскую писательницу и переводчицу Мод Мабиллар, которая родилась в 1975 году в Женеве.

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