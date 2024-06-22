«Путин хватается за последнюю соломинку» 1 22.06.2024, 13:29

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Глава Кремля признал катастрофическую ситуацию в России во время визита в КНДР.

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 20 лет совершил официальный визит в КНДР. Зарубежный визит Путина в Северную Корею свидетельствует о том, что ситуация в России становится катастрофической.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

По словам дипломата, цель визита Путина на переговоры с Ким Чен Ыном заключается в том, чтобы договориться о поставках в Россию старых боеприпасов КНДР.

«Путин же должен был бы быть великим лидером всего мира, а здесь он опускается до того, что едет в страну, которую никто вплотную не видит и которая может только угрожать своими ядерными погремушками», - сказал Огрызко.

Кроме того, он отметил, что техника Северной Кореи нужна Путину для того, чтобы продолжить агрессию против Украины еще на определенный период.

«Это признак того, что режим хватается за последнюю соломинку. Но она ему не поможет», - резюмировал он.