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Несколько наивных вопросов к Головченко и не только

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  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 22.06.2024, 13:36
  • 1,058
Несколько наивных вопросов к Головченко и не только

Это именно тот случай, когда с такими друзьями и врагов не нужно.

Беларусь готова быть надежным партнером для Королевства Эсватини, заявил премьер-министр Роман Головченко, принимая в Минске Рассела Ммисо Дламини, своего коллегу из этой далекой африканской страны.

Глава белорусского правительства заверил гостя, что белорусам есть чем поделиться со своими партнерами:

«Мы идем в Африку с технологиями, знаниями, обучаем людей, готовим специалистов. Подчеркну, что Беларусь — это надежный и проверенный партнер для многих африканских государств. Надеемся, что этот визит поставит Королевство Эсватини в этот ряд».

Надежда — это, безусловно, хорошо. Но есть несколько наивных вопросов к Головченко и не только. Как же так получилось, что мы ищем экономическое счастье за тысячи километров от дома?

А что же наши соседи, с которыми у нас еще совсем недавно были миллиарды товарооборота? Почему мы перестали быть для них надежным и проверенным партнером?

Нет, конечно, у нас еще остался один сосед. Вроде бы не просто сосед, а настоящий друг. Но это именно тот случай, когда с такими друзьями и врагов не нужно.

Осознает ли Роман Головченко, как нелепо звучат его слова о технологиях и обучении? Ведь очень скоро во всем этом будем нуждаться мы сами. Остро нуждаться.

И еще вопрос, кто и как нам в этом поможет. Вряд ли это будет Королевство Эсватини, Эритрея или Зимбабве.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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