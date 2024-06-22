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Партизаны проникли на аэродром в Воронеже, где стоят Су-34

  • 22.06.2024, 13:43
Партизаны проникли на аэродром в Воронеже, где стоят Су-34

Россиян ждут «сюрпризы».

Партизаны провели разведку на аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Не так давно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме «Балтимор» в Воронеже», - говорится в сообщении.

На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, которые наносят удары по Украине.

«В некоторых из них оккупанты теперь ждут сюрпризы», - говорят в «Атеш».

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