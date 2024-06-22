«Белорусские генералы захотели себе в жизни острых ощущений» Телеграм-канал «Письма к дочери»

22.06.2024, 13:50

Пушка, как известно, не умнее пули.

Кажется, белорусские генералы захотели себе в жизни острых ощущений. Я даже не знаю, зачем белорусским генералам это надо, но вчера министерство обороны объявило о начале интервенции в сторону границы с Украиной.

И заметь, не какой-нибудь вербальной интервенции, как они обычно это делают. А нормальной такой интервенции с артиллерий, силами специальных операцией и ракетными войсками. Ну, по крайней мере, они пообещали все это переместить поближе к Украине в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

Правда, я что-то не видел, чтобы что-нибудь переместили. Так что пока интервенция получается все-таки немножко вербальная.

Но я думаю обязательно переместят. Все-таки белорусские генералы никогда не колебались с интервенциями на белорусскую территорию. Если не считать вербальных, то интервенции против безоружного беларуского населения, это единственный вид интервенций, на который белорусские генералы способны.

Потому что чужое вооруженное население может больно ответить. Так больно, что не спрячешься даже в специальном генеральском бункере.

А интервенции на белорусской территории для белорусских генералов – способ поднять свою геополитическую самооценку. И произвести впечатление.

Вот в этот раз генерал Хренин решил произвести впечатление на украинских коллег. Может быть еще немножко на польских. И на НАТО. Обязательно надо произвести впечатление на НАТО. Белорусские генералы любят производить впечатление на НАТО. Особенно пока НАТО не обращает на них внимания.

Поэтому проверку боеготовности генерал Хренин объявил на следующий день после того, как погранкомитет заметил провокации по украинскую сторону границы. Ну, ты в курсе, с украинской стороны белорусских генералов постоянно провоцируют. Как начали провоцировать в 2022 секретными картами откуда готовилось нападение, так провоцируют до сих пор.

То копают наступательные рвы, то готовятся к интервенции минными полями. Вот в этот раз генералы решили, что их хотят спровоцировать тяжелой иностранной техникой.

Видимо, в воображении белорусских генералов лучший способ не спровоцировать провокации – погреметь танками на границе. И я, конечно, не разбираюсь в стратегиях и тактиках, но мне кажется, что способ немножко сомнительный.

То есть я понимаю, на что генералы рассчитывают. Генералы рассчитывают, что как раньше их никто не принимал всерьез, так и теперь не обратят внимания. Что с одной стороны они будут иметь очень боевой вид в телевизоре. А с другой стороны, сохранностью физической целостности генеральских организмов рисковать не надо.

Но есть нюанс. Пушка, она же, как известно, не умнее пули. И, когда много пушек оказываются в непосредственной близости друг от друга, между ними может вспыхнуть внезапная неприязнь вне зависимости от желаний белорусских генералов.

А, в отличие от белорусских генералов, генералы с другой стороны границы учились воевать не в телевизоре.

Телеграм-канал «Письма к дочери»