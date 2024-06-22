Suzuki удивит новым недорогим спортивным автомобилем 2 22.06.2024, 13:57

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Модель 1998 года подвергли необычным метаморфозам.

Новый Suzuki Cappuccino готовят к премьере. Автомобиль исчез из модельной линейки в 1998 году. А теперь вернется как недорогая спортивная модель. Даже удивительно, что автопроизводители еще готовы предлагать такие машины.

Новый Suzuki Cappuccino, как сообщает Carscoops, увеличится в длину до 4000 мм, получит колесную базу в 2480 мм и ширину кузова 1700 мм. Высота составит 1230 мм.

Это компактный родстер, рассчитанный на двух человек. Вес машины составит примерно 1100 кг. Но во втором поколении машина все же станет крупнее. Для сравнения, старый Cappuccino 1991 года в длину достигал 3,3 м.

Двигатель прошлой модели не превышал в объеме 0,65 л. Новинка получит 1,3-литровый мотор мощностью до 150 л.с.

Такой же двигатель получат похожие по размеру модели Toyota и Daihatsu. Во втором случае – это новое поколение Daihatsu Copen. То есть речь идет об объединении усилий нескольких компаний для создания технически схожих машин. В этом нет ничего плохого, если благодаря таким решениям сегмент недорогих спорткаров станет шире.