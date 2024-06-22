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Атака на Курскую область: дроны «выкосили» российскую ФСБ

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  • 22.06.2024, 14:13
  • 5,168
Атака на Курскую область: дроны «выкосили» российскую ФСБ

Появились новые данные о потерях оккупантов.

В России продолжают принимать «приветы» в виде украинских дронов. За 19-20 июня только в Курской области были ранены пятеро российских оккупантов.

Среди пострадавших – сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Так, в районе населенного пункта Гордеевка рядом с российско-украинской границей 20 июня ранения получили трое сотрудников ФСБ.

«Как стало известно ASTRA, 20 июня сразу трое сотрудников пограничной службы ФСБ были ранены в результате атаки дрона в районе курского села Гордеевка — в километре от границы с Украиной», – отмечено в сообщении.

Также издание утверждает, что еще один российский военнослужащий пострадал вследствие сброса взрывного устройства з БпЛА на позиции российской армии под деревней Новая Николаевка (расположена в 2,5 км от российско-украинской границы).

А на следующий день очередной оккупант получил осколочные ранения возле хутора Олешня, до границы с Украиной от него – всего порядка 200 м.

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