В Минске выставили на продажу еще один медцентр 22.06.2024, 14:29

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Сколько за него просят?

Медицинский центр «Медсано» выставили на продажу в Минске. Это следует из объявления на специализированном ресурсе. За него просят 1,7 млн рублей.

Центр площадью 217,3 кв. м расположен на улице Чюрлениса в семи минутах ходьбы от станции метро «Малиновка» в Минске.

В объявлении указано, что центр оснащен по последнему слову техники и может оказывать широкий спектр медицинских услуг — гинекологии, флебологии, офтальмологии и так далее. Покупателю обещают не только прибыльный бизнес, но и помощь при формировании кадрового состава и клиентской базы.

За медцентр хотят более 1,7 млн рублей — это более 550 тысяч долларов.

Напомним, ранее в Минске на продажу выставили центр эстетической медицины «Марк Эстетик». За него просят 484 тысячи долларов или 1,55 млн рублей.