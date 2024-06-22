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Политзаключенную Светлану Король перевели в гомельскую колонию

  • 22.06.2024, 14:45
  • 1,046
Политзаключенную Светлану Король перевели в гомельскую колонию

Дома у нее остались пожилая мать и муж с онкологическим заболеванием.

Велоактивистку Светлану Король перевели в гомельскую колонию. По информации правозащитного центра «Весна», это произошло 18 июня. Дома у нее остались пожилая мать и муж с онкологическим заболеванием, за которыми ухаживает женщина.

Пенсионерку и велоактивистку из Гомеля задержали в сентябре 2023 года и в марте 2024-го приговорили к 1,5 года колонии общего режима. Ее обвиняли по статье о клевете на Лукашенко. Король возглавляла областное общественное объединение «ВелоГомель». В 2020 году женщина присоединилась к гомельскому Координационному совету.

В начале июня ее включили в «Перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности».

Адрес для писем: ИК № 4. 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3, Светлана Николаевна Король

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