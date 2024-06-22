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Классический шок

  • Алексей Рощин
  • 22.06.2024, 14:21
  • 1,918
Классический шок
Алексей Рощин

В Москве произошла катастрофа.

Ого! Пишут, что после отмены льготной ипотеки в Москве (с 1 июля, как известно) платеж по ипотеке за однушку (9 млн. рублей) возрастет до 166 тысяч в месяц.

Я обычно смотрю на все эти вещи философски, но тут даже меня проняло. Круто! С другой стороны - если рост ставки получается почти в 2,5 раза (с 8 до 18%), то как иначе? Но 166 тысяч... За однушку! Феноменально. Возможно, я уже потерял руку на пульсе, и уже как-то неверно представляю рост благосостояния граждан... но мне почему-то кажется, что при таком подскоке уровень ежемесячного платежа по ипотеке становится запретительным. Попросту говоря - ипотеку при таких уровнях брать не то что не будут, а просто не смогут.

И вообще-то такое называется ШОК. Классический ценовой шок. Лишний раз имеет смысл подивиться крепости стальных яиц Набиуллиной - это ведь именно Центробанк продавил отмену льготной ипотеки. И с точки зрения пресловутой «макроэкономической стабильности» Набиуллина безусловно права - не может быть льготная ставка до такой степени меньше рыночной, это в итоге весь бюджет будет работать на компенсацию разницы.

Но... продажи ведь встанут. Если за однушку 166 тысяч/мес, то сколько ж будет за двух- и трехкомнатные и спрашивать смысла нет. На что же рассчитывают в правительстве? Обычная шоковая терапия. Расчет, очевидно, на то, что сначала продажи новостроек обвалятся почти до нуля, а потом народ начнет понемногу... привыкать. И спрос восстановится. Вон, по радио уже вовсю дают интервью с застройщиками, а те бодрыми голосами уверяют, что по их «моделям» вполне можно, дескать, выдержать полгода вообще без продаж.

Я же думаю, что «привычка» тут делу не поможет. За 166 тысяч станут брать только в случае, если инфляцию через полгода разгонят до совсем неприличных значений, и 250 тыс. в месяц станет получать московский дворник. Хотя что-то мне подсказывает, что так и будет.

Алексей Рощин, «Телеграм»

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