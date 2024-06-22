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Названы продукты, которые нужно употреблять всем женщинам после 40

  • 22.06.2024, 15:24
Названы продукты, которые нужно употреблять всем женщинам после 40

Они содержат важное вещество.

Чтобы предотвратить появление морщин, укрепить кости и суставы, врачи рекомендуют ежедневно есть продукты, содержащие коллаген, пишет tsn.ua.

Что такое коллаген и зачем он нужен: объяснение врачей

Коллаген – это соединение, являющееся основным строительным материалом для клеток нашего организма. Он поддерживает эластичность и упругость кожи, предотвращает хрупкость костей, ломкость ногтей и волос. Также коллаген укрепляет нашу опорно-двигательную систему, нивелируя риски появления остеоартрита.

Эксперты отмечают, что коллаген улучшает регенерацию кожи, поэтому она остается упругой довольно продолжительное время. Также делает волосы эластичными и крепкими, предотвращая их ломкость и выпадение. Поэтому врачи рекомендуют обязательно употреблять продукты с коллагеном, потому что с возрастом его содержание в нашем организме существенно снижается, что приводит к появлению признаков преждевременного старения и других проблем со здоровьем.

Какие продукты содержат больше всего коллагена

Яйца. Коллаген содержится в яичных желтках. Чтобы получить от продукта максимальное количество этого вещества нужно съедать по два яйца в день.

Лосось. Все виды лососевой рыбы за счет содержания цинка, фосфора и серы стимулируют выработку коллагена в организме человека. Рекомендуется употреблять лососевую рыбу не менее двух раз в неделю, чтобы иметь упругую кожу, крепкие кости, ногти и волосы.

Тыквенные семена. Самыми полезными для организма будут жареные семена, стимулирующие выработку коллагена за счет содержания цинка. Можно есть продукт как отдельно, так и добавлять в другие блюда.

Зеленые листовые овощи содержат хлорофилл, который не дает коллагену распадаться. Также эти овощи содержат антиоксиданты, защищающие кожу от негативного воздействия УФ-лучей, предупреждая появление морщин и изломов.

Цитрусовые содержат большое количество витамина С, способствующего синтезу коллагена. Поэтому врачи рекомендуют каждый день съедать по два цитрусовых фрукта, чтобы обеспечить суточную норму витамина С для организма.

Томаты. В помидорах содержится антиоксидантное соединение – ликопен, которое способствует эластичности кожи и участвует в выработке коллагена. Медики рекомендуют выпивать стакан томатного сока каждый день, чтобы поддерживать красоту и упругость своей кожи.

Авокадо. Этот фрукт содержит достаточное количество витамина Е для того, чтобы предотвратить быстрый распад коллагенового белка в организме. А растительные жиры, которые есть в авокадо, способствуют синтезу коллагена, поэтому эксперты советуют каждый день съедать половинку полезного фрукта.

Ягоды – малина, ежевика, клубника, черника, клюква содержат витамин С, антиоксиданты и элаговую кислоту, которые предотвращают распад коллагена под влиянием УФ-лучей. Поэтому следует съедать хотя бы горсть ягод каждый день, чтобы насытить свой организм этими полезными соединениями.

Семена чиа содержат неоценимую для здоровья полиненасыщенную кислоту омега-3, которая защищает кожу от преждевременного старения, способствуя гидратации клеток. Также эта жирная кислота участвует в процессе выработки коллагена. Для того, чтобы получить максимальную пользу от семян, его нужно съедать до 20 граммов ежедневно.

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