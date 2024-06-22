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«Ну как теперь быть, Олеж?»: ВСУ уничтожили «Панцирь-С1» под Белгородом

  • 22.06.2024, 15:27
  • 1,348
«Ну как теперь быть, Олеж?»: ВСУ уничтожили «Панцирь-С1» под Белгородом

Реакция местных жителей бесценна.

Под Белгородом, предварительно, уничтожен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1». Последствия удара сняли на видео очевидцы, передает Диалог.UA.

Местные жители показали кадры пожара на месте, где находилась российская система противовоздушной обороны.

«Это наша ПВО. Ну как теперь быть, Олеж? Они ж не будут теперь ловить ракеты», - жаловалась за кадром россиянка.

По данным местных жителей, после детонации весь район накрыл «дождь» из осколков боевой машины. Известно, что инцидент случился в районе населенного пункта Дубовое, что на юге от Белгорода и примерно в 30 км от украинских границ.

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