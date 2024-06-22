Белоруска вышла из декрета и призналась, что теперь работает «как в тумане» 22.06.2024, 15:38

Но проблема оказалась вовсе не в потерянных навыках.

Белоруска Юлия вернулась из трехлетнего декрета на работу и столкнулась с трудностями, которых не ожидала. Об этом она рассказала в TikTok — под видео начали оставлять комментарии женщины, которые тоже прошли через подобный опыт, отмечает «Зеркало».

В ролике Юлия призналась, что за три года в декрете она ни разу не включила компьютер.

— И сказать, что мне сейчас тяжело снова ко всему возвращаться и сидеть целый день перед монитором, — это просто ничего не сказать, — заявила белоруска.

Она отметила, что знания никуда не делись и «что, куда и как делать» на работе в памяти сохранилось.

— Но то, что рассказывают девчонки, что после декрета чувствуешь себя как будто деградировавшей, это все правда. Первые два дня я была вообще как в тумане, — призналась женщина.

Но большей трудностью Юлия назвала даже не это, а «привыкание к интригам, скандалам и расследованиям». Также она добавила текстом под роликом, что самым сложным было «именно сидеть на одном месте, так как в декрете присесть некогда».

В комментарии под видео белoруски пришли пользовательницы TikTok, которые тоже прошли через подобный опыт и решили им поделиться.

— Я вышла на работу через 4,5 года после родов. Первые недели умирала. Я даже диалог вести толком не могла, слова все позабывала, — написала жительница Гродно Ярослава.

— А мне тяжело хотя бы найти эту работу. Говорят: «Приходите, когда ребенку будет пять». Сейчас ему три, — поделилась болью белoруска Дина.

Часть женщин признались, что вообще не уходили с работы или работали на полставки — вероятно, потому что как раз боялись резких перемен после декрета. Однако автор ролика отметила, что «и так работала, и вела блог» — это не помогло.

Самое нестандартное мнение оказалось у пользовательницы Елены. Она написала в комментариях, что деградирует как раз на работе — «от монотонного унылого труда», а декрет — «лучшее время ее жизни».