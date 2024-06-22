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Экономист: Белорусам пора готовиться к девальвации рубля

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  • 22.06.2024, 15:52
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Экономист: Белорусам пора готовиться к девальвации рубля

К этому привела убыточная торговля лукашистов.

Торговое сальдо в Беларуси остается отрицательным: покупает страна больше, чем экспортирует. И вскоре, чтобы избежать негативных последствий для экономики, перед «правительством» может стать непростой выбор, считает экономист Владимир Ковалкин.

«Нам как-то надо исправлять отрицательное сальдо торговли товарами, и это можно быстро сделать только девальвацией. Нужно организовывать распродажу [складских запасов]. А распродажа на уровне макроэкономики делается путём [разгона] инфляции», — говорит он.

Фактически, поясняет эксперт, предстоит устроить распродажу товаров со складов. Но чтобы сделать это, цены должны быть привлекательными. Сделать это власти могут, ослабив рубль.

«Как распродать, не снижая цены? Нужна девальвация рубля. Тогда рубль станет более дешевым, ну и белорусские тракторы станут более дешевыми», — объясняет Ковалкин.

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