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ВСУ заставили россиян выводить подразделения из Харьковской области

  • 22.06.2024, 16:02
  • 3,358
ВСУ заставили россиян выводить подразделения из Харьковской области

Оккупанты приостановили бои.

Российские войска приостановили свои боевые действия в Харьковской области. Кроме того, оккупанты из-за больших потерь вынуждены выводить свои подразделения на доукомплектование.

Об этом заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Как рассказал Волошин, за минувшие сутки и по состоянию на это на утро враг наступательных действий в Харьковской области не проводил.

- Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районе Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно там держали оборону и довольно удачно разбили врага. Поэтому враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны, - сказал спикер ОСГВ «Хортица».

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