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Эксперт: Ограничения на удары Украины по РФ должны быть полностью сняты

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  • 22.06.2024, 16:18
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Эксперт: Ограничения на удары Украины по РФ должны быть полностью сняты

Кремль блефует.

Именно здравый смысл говорит о том, что любые ограничения на удары Украины американским и в целом западным оружием по Российской Федерации должны быть сняты. Такие удары не нарушают законов и обычаев войны и международного права.

А разрешения с оговорками и уточнениями показывают, что в Вашингтоне идет дискуссия по этому поводу между сторонами с разными позициями. Такое мнение FREEДОМ высказал политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь.

- Одна из этих позиций понятно, на чем базируется. Она базируется на том, что якобы это может привести к большей эскалации и втягиванию Соединенных Штатов в войну. Хотя на самом деле это совершенно не так. Просто надо вспомнить, что Россия изначально заявляла, что, например, удар по Крыму будет означать, что это удар по территории Российской Федерации. У них же Крым везде был выведен за скобки.

По Крыму с 2022 года разнообразным оружием, в том числе западного производства, ведутся удары. И это не втянуло в войну ни Соединенные Штаты, ни Францию, ни Великобританию…Точно так же Российская Федерация провозгласила еще четыре области Украины якобы своей территории, и по ним тоже наносятся удары именно американским оружием, — говорит эксперт.

Однако, как отмечает Левусь, очевидно, что российский блеф с угрозами оказывает влияние на определенную часть американского истеблишмента.

- Но сама по себе логика развития войны приводит к тому, что постепенно эти ограничения снимаются. Где-то снимаются с боем или попытками отыграть назад, или какими-то уточнениями, — добавляет он.

Вместе с тем эксперт считает, что определенные ограничения на использование оружия сохранятся до конца войны, но появятся четко очерченные границы.

- Они будут достаточно четко определены по поводу классов применения оружия, куда, по каким целям и все-таки будет очерчена какая-то территория, — считает Дмитрий Левусь.

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