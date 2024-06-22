Водителей такси ждет еще один «сюрприз» 1 22.06.2024, 16:34

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После включения в реестр.

В Беларуси появится госреестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него будут включать не только перевозчиков, но и водителей такси. После попадания в реестр водители такси не смогут его использовать для личных нужд, но и это не все.

Как рассказал первый заместитель начальника Транспортной инспекции Юрий Костюк, в нерабочее время автомобиль такси должен находиться только на охраняемой стоянке.

«Если машина оформлена как такси, то, по правилам перевозки пассажиров, существует норма, которая обязывает хранить такие транспортные средства на охраняемых стоянках. В ином случае подобные действия будут нарушением. При этом документ, который подтверждает хранение машины, для включения в реестр не требуется», — пояснил Костюк.

Он не сообщил, какие санкции могут применяться за это нарушение. Кто будет нести расходы по оплате охраняемой стоянки — водитель или перевозчик, он также не уточнил.