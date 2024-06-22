В Украине сформировали переговорную делегацию по вступлению в ЕС 22.06.2024, 16:37

Кто туда вошел?

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина станет главой делегации по вступительным переговорам в Европейский Союз. Указ №365/2024 подписал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 июня, отмечает «Униан».

В делегацию будут входить 34 переговорщика, среди которых глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, министр окружающей среды и защиты природных ресурсов Руслан Стрелец и заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Согласно указу, глава делегации может менять состав делегации Украины и распределять обязанности между ее членами.

Напомним, 21 июня стало известно, что Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Это означает, что страны могут официально начать подготовку межправительственных конференций, которые запланированы 25 июня и станут официальным началом переговоров о вступлении кандидатов в Европейский Союз.