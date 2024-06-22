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У Путина цепь провалов

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  • Сергей Климовский
  • 22.06.2024, 16:57
  • 1,486
У Путина цепь провалов
Сергей Климовский

От Швейцарии до Вьетнама и КНДР.

В Кремле поняли, саммите мира в Швейцарии – это только начало глобальной операции «Возмездие» и нервничают.

В результате 18 июня Медведев пригрозил наступлением, если Украина немедленно не примет ультиматум Путина и не отдаст четыре области. Рогозин, наоборот, предупредил – ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области и по ночам с дронов минируют дороги в тылах у рашистов. Рогозину, как экс-заведующему Роскосмосом, видней, но у него хромает репутация в РФ, особенно в близких к Кремлю кругах. Поэтому, именно ему и поручили сделать это заявление, зная, что прифронтовые начальники раненного в попу Рогозина не воспринимают всерьёз, а обыватель пусть внутренне напряжётся.

Но обыватель и без Рогозина в курсе, что РФ будут бить, вопрос только когда. Это стало очевидным на рубеже мая – июня, когда открылся поток разрешений бить по рашистам в РФ западным оружием и то, как в Украине обсуждали, почему нельзя бить им по Москве и Кремлю. Поток сопровождали публикации списков и сроков передачи его. Кремлёвцам опять делают нервы разговорами, что F-16 скоро прилетят и обсуждением, где их лучше разместить.

Центральным пунктом нервоза у кремлёвцев стала поездка Путина в КНДР и затем во Вьетнам через Якутск. Якутск не по пути, но Путина туда свозили, чтобы якуты и не помышляли об избавлении от трёхсотлетнего московского ига. Для этого якутам показали живого царя, а царю показали стадион в Якутске. Расчёт на личное обаяние – вот он царь, руки жмёт и обниматься лезет. Россияне копируют евро-американскую традицию жать руки избирателям и беседовать с ними.

Но на Западе рукопожатия не гарантия избрания, а на России – жми руки, не жми, а будет как партия решила. Сталин понимал это, а также то, что партия и власть – это он, а власть должна сохранять дистанцию, иначе её перестанут чтить. Поэтому не увлекался рукопожатиями с товарищами, и все до Горбачёва следовали этому правилу. Но падать на колени перед коммунистическим царём не требовали, ибо коммунизм вроде как тоже демократия.

Под конец 18 июня пока Медведев с Рогозиным заполняли собой информпространство Путин прилетел в Пхеньян, а не заночевал в Якутске, чтобы чаю попить и на рыбалку сходить. Прежний Путин любил делать селфи со щуками и другими биоресурсами, но с 2016 г. вдруг прекратил, после того как в апреле 2015 г. исчез на месяц. Селфи на Чудском озере в 2016 г. с рыбаками и ухой было его последней рыбалкой. То, что он десять лет не был на рыбалке, – ошибка имиджмейкеров и подтверждение, что Путина подменили.

Основная цель прогона Путина по маршруту Якутск – Пхеньян – Ханой – сохранить его и РФ в глобальном информационном пространстве на высокой ноте. Путин 14 июня зачитал Лаврову в МИД реферат по альтернативной истории с ультиматумом к Украине, но несмотря на это информационный «мяч» прочно остался у организаторов саммита мира в Швейцарии. Теперь Саудиты готовят на осень его продолжение, а у НАТО запланирован с 9 по 11 июля саммит о членстве Украины. Белорусы, живущие вне концлагеря Лукашенко, стали требовать обсудить на нём и принятие Беларуси в НАТО.

Сказать, что всё это безразлично кремлёвцам означает крупно исказить истину. Но ещё больше их беспокоят две тенденции в глобальной географии.

Во-первых, на саммит мира в Швейцарию прибыли делегации почти всех государств Латинской Америки. Даже Бразилии, зарегистрировавшейся в качестве наблюдателя, а не участника. Легче перечислить тех, кто не приехал – Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа. Это напрочь обрушило московский нарратив о «Глобальном юге», под который теперь можно подвести только Африку.

С Африкой всё тоже неоднозначно – в Египте и Марокко на такое обидятся. Это кто, Египет, колыбель цивилизации в Северном полушарии – «Глобальный Юг»? Или пророк Мухаммед родился в Южном полушарии ниже экватора? Может это у Лаврова и Путина полушария в голове поменялись местами и сместились в нижние чакры? Мусульманских стран южнее экватора нет, если исключить часть островов Индонезии.

Отсюда вторая тенденция в виде отзыва Иорданией и Ираком подписей под коммюнике саммита мира в Швейцарии. Так как следующий саммит пройдёт в Саудовской Аравии, то в Иордании и Ираке решили, что тогда и поставят подписи под его коммюнике, а сейчас немного поспешили. Этот саммит будет триумфом Саудитов.

Можно сказать, наглядным явлением для Москвы того многополярного мира, которого она требует после нападения на Украину. Москва не сможет отговорить от участия в нём Азербайджан, Казахстан и государства Центральной Азии. Будет весело и интересно, если Саудиты не пригласят на него кремлёвцев. Предпосылки для этого есть.

В любом случае саммит обозначит Саудовскую Аравию как ещё один центр того самого многополярного мира, о котором Москва активно бредит после провала её блицкрига в Украине и не замечает реалий.

До 2016 г. Москва повторяла советскую мантру о двухполярном мире, где есть лишь она и США, не замечала Китай, а государства Европы называла «марионетками США» и предлагала им уйти под свой полюс. После 2016 г. у Москвы стало лучше со зрением – она разглядела Китай и впервые заговорила о многополярности. После 2022 г. у Москвы вслед за альтернативной историей родилась альтернативная география, где её многополярный мир опять свёлся к двум полюсам – к Западу и к «Глобальному Югу», в котором русские и китайцы «глобальное большинство». Теперь эта «новая география» руками Саудитов будет бить кремлёвцев по голове.

Сейчас выясняется, что на этом празднике многополярности РФ оказывается где-то на обочине. Все собираются в клубы по интересам, а РФ стала токсичной, что наглядно показал петербургский экономический форум. Особенно нервирует кремлёвцев то, что подготовка к Олимпиаде без РФ, а также Саудитов и НАТО к саммитам ведутся перед Саммит Будущего в ООН с 22 по 23 сентября. Он официально назван саммитом высокого уровня, так как предполагается участие лидеров и глав всех членов ООН. Повестка его была принята осень 2022 г., что многое предопределяет. Возникают три вопроса – о визе для Путина в США и не уйдёт ли Совбез ООН в 2025 г. на «пенсию» по случаю своего 80-летия. Третий вопрос, когда Саудиты проведут саммит мира – до или после Саммита Будущего.

Отказ Румынии 15 июня выдать визы всей делегации РФ для участия с 29 июня по 3 июля в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ мог стать тем тревожным звонком для кремлёвцев, после которого они поняли – надо срочно шевелить плавниками и отправлять Путина куда-то на «рыбалку». Иначе РФ «выпилят» не только из глобальной экономики, как выражается Игорь Липсиц, но и из глобальной дипломатии, а заодно и из полюсов в многополярном мире. Кремлёвцы встали перед фактом – им надо срочно продуцировать глобальные новости.

В результате Медведев повторил ультиматум Путина, Рогозин заявил о наступлении ВСУ, а Путин полетел в КНДР подписывать с Кимом договор, который уже был у его предков с СССР и исчез вместе с СССР. Поскольку ещё можно было слетать во Вьетнам, то Путина отправили и туда для заполнения новостной ленты. Логично было слетать в соседние Лаос с Камбоджей, или к хунте в Мьянму, но там отказались принять Путина.

Больше просто некуда было послать Путина. В Китае он был в мае, и нельзя запускать на второй круг встречи СНГ, ОДКБ и ЕАЗЭС. Из них в мае – июнь выжали всё, что могли. Если начать повтор, то Армения и Молдова найдут ещё какие-то не расторгнутые договора и аннулируют их. Чем чаще кремлёвцы собирают три подмосковные клуба, тем меньше у их членов желания в них состоять.

О поездке Путина во Вьетнам всё сказано тем фактом, что пресс-конференцию ему разрешили провести в аэропорту перед отлётом. Это называется – брифинг за дверью. Вьетнамцы изящно показали, что не имеют никакого отношения к тому, о чём Путин говорит, стоя у трапа с чемоданом в руках.

Договор о военном союзе и прочем между Путиным и Кимом – это пустышка, у которой были три цели – вернуть информационный «мяч» в РФ, сделать нервы США и удержать Южную Корею от производства оружия для Польши и Украины. Кремлёвцам удалось реализовать лишь первую цель, но проблема в том, что РФ с КНДР давно уже в «ось зла». Договор это утверждение лишь подтвердил и по законам медиапространства к нему скоро пропадёт реальный интерес.

Кремлёвцы это знают. Поэтому 20 июня Путин в Москве на брифинге о поездке во Вьетнам заявил, что размышляет над тем, как бы изменить ядерную доктрину РФ так, чтобы вписать в неё возможность использования атомного оружия сверхмалой мощности. По традиции обвинил во всё США и Запад, где якобы уже вносят такое изменения в свои ядерные доктрины. При этом категорично уверял, что РФ не собирается наносить первой ядерный удар ни по кому.

Но возникает вопрос, как самолёт Путина попал 20 июня в Москву, где в этот день был сильнейший ураган и ливень. Похоже, с отчётом о поездке во Вьетнам и внесении правок в ядерную доктрину выступал не тот Путин, который летал во Вьетнам. Есть и другой крайне интересный вопрос, зачем кремлёвцы так спешили сделать заявление о ядерном взрыве сверхмалой мощности именно в четверг 20 июня, а не 21 июня в пятницу, чтобы испортить уикэнд экспертам Белого дома или в понедельник 24 июня, чтобы начать с него рабочую неделю? Спешили так, что не учли погоду, вопреки тому, что заявления о смене ядерной доктрины можно делать в любой день.

Возможны разные гипотезы и их комбинации – от идеи о ликвидации официального Путина таким маленьким ядерным взрывом до выполнения графика ввода информации кремлёвцами в СМИ. Если в графике значится 20 июня ядерный взрыв в СМИ, то график надо выполнять, несмотря на ураган. Наиболее вероятно, в Кремле по советской привычке боялись выбиться из графика тем более, что договор с Северной Кореей вызвал в Южной Корее совсем не ту реакцию, которую ожидала Москва.

Администрация президента Кореи вместо того, чтобы заявить о концентрации своего ВПК на отражении нападения КНДР и РФ, совершенно спокойно сообщила, что введёт новые санкции против физлиц и юрлиц в РФ, расширит список товаров, запрещённых к вывозу в РФ, и подумает над тем, чтобы напрямую продавать оружие Украине чуть ли не по ленд-лизу. Поездка Путина в КНДР оказалась провальной – она не сделала нервы ни Корее, ни США, ни Японии. Единственное достижение – о Путине опять написали в СМИ на первых полосах.

Сергей Климовский, кандидат исторических наук, Facebook

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