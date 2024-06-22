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Минские медики назвали топ-3 заболеваний, которые чаще всего переносят клещи в этом сезоне

  • 22.06.2024, 17:14
Минские медики назвали топ-3 заболеваний, которые чаще всего переносят клещи в этом сезоне

В этом сезоне клещей в 1,6 раза больше, чем в прошлом.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии поделился результатами лабораторных исследований клещей с начала 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего выявляли возбудителей болезни Лайма (18,7%), анаплазмоза (5,3%) и эрлихиоза (1,9%).

Но есть и хорошая новость: в Минске за этот сезон не было выявлено вируса клещевого энцефалита.

На начальном этапе болезни Лайма человек испытывает признаки общей интоксикации: возникают лихорадка, озноб, головные боли и ломота в теле. Реже наблюдаются першение в горле, сухой кашель и насморк. Возможны интенсивные мышечные боли и скованность мускулатуры шеи. Анаплазмоз может вызвать боли в суставах, лихорадку, хромоту и отсутствие аппетита, а эрлихиоз — лихорадку, озноб, головную боль и недомогание.

Отметим, что в этом сезоне клещей в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Медики объясняли, что увеличению численности клещей способствовали ранняя весна и высокие температуры. Из-за этого в южных районах страны первые клещи появились уже в феврале.

При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь.

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