В РФ сняли с должности топ-начальника ФСБ 1 22.06.2024, 17:20

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Сергей Беседа

В 5-ой службе ФСБ произошли кадровые чистки.

В РФ неожиданно сменили начальника 5-й службы Федеральной службы безопасности, которая отвечала за сбор информации об Украине.

Как сообщают российские проекты «Важные истории» и «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники, должность Сергея Беседы занял Алексей Комков. До этого он работал заместителем руководителя службы контрразведки. По словам источников, Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова.

Формально Беседу уволили из-за достижения им 70-летия - предельного срока службы.

- Однако это кадровое решение объясняется не только формальными причинами: внутри ФСБ идет жестокая борьба между различными властными группировками за сразу несколько освобождаемых в этом году высокопоставленных должностей, включая кресло самого Бортникова, - отмечают росСМИ.

Одним из кандидатов на его место называют Сергея Королева, первого заместителя директора ФСБ. Алексей Комков, назначенный руководителем пятой службы, считается протеже Королева.

Что известно о 5 службе ФСБ

Пятая служба ФСБ - подразделение, специализирующееся на сборе информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза. Перед вторжением в Украину правитель РФ Владимир Путин во многом полагался на сведения, предоставленные именно этим подразделением ФСБ. Впрочем, отчеты не соответствовали действительности.