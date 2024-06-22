Россияне четыре раза ударили по Харькову

Россияне четыре раза ударили по Харькову2
- 22.06.2024, 17:26
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Есть погибшие и раненые.
Российские войска обстреляли Харьков 22 июня. Уже известно о погибших и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
- Оккупанты нанесли удары по Харькову. Места попаданий проверяют экстренные службы, - рассказал глава ОВА.
Позже мэр города Игорь Терехов отметил, что оккупанты нанесли, предварительно, четыре удара по Харькову.
«Известно о попадании в район плотной жилой застройки. Есть погибшие и раненые, удар пришелся по жилому дому», – отметил он.
По состоянию на 16:00, из-за удара по жилому дому в Харькове двое погибших, 18 раненых.
По данным главы ОВА, оккупанты КАБами ударили по жилой застройке.
«Есть угроза повторных ударов!» - предупредил он.