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Один из белорусских банков изменил комиссию по валютным счетам

  • 22.06.2024, 17:28
  • 1,944
Один из белорусских банков изменил комиссию по валютным счетам

В некоторых случаях она будет превышать 1000 рублей в месяц.

«БНБ-Банк» с 20 июня, как и обещал, изменил для клиентов-физлиц размер комиссии по счетам в долларах и евро. Об этом журналисту «Зеркала» как клиенту сообщили в финучреждении. Также банк по-новому стал рассчитывать этот сбор. Новшества затрагивают в том числе счета, к которым привязаны карточки.

Так, комиссия будет применяться, если остаток в последний рабочий день месяца превысит 20 000 долларов в эквиваленте. При этом сбор предусмотрен не по каждому отдельному валютному счету, а суммарно по всем.

Так, если в последний рабочий день месяца суммарный остаток будет от 20 до 30 тысяч долларов в эквиваленте, то комиссия составит 400 рублей (это фиксированная сумма), а от 30 до 40 тысяч — 750 рублей. Если же остаток — от 40 тысяч долларов в эквиваленте, то сбор составит 0,2% от суммы превышения, но есть минимум — 1000 рублей.

Для расчета суммы остатка применяется курс, установленный Нацбанком на последний рабочий день месяца. «Первое списание по новым условиям будет осуществляться в июле», — уточнили 21 июня в контакт-центре банка.

Ранее эта комиссия у «БНБ-Банка» была по счетам в долларах и евро, на которых хранилось больше 40 000 долларов в эквиваленте. Комиссия составляла 0,1% от суммы, минимум — 500 рублей.

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