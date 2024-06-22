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В Калифорнии осел сбежал из семьи, чтобы жить с оленями

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  • 22.06.2024, 17:40
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В Калифорнии осел сбежал из семьи, чтобы жить с оленями

Он стал настоящей звездой сецсетей.

Осёл Дизель сбежал из калифорнийской семьи Дрюри пять лет назад. Теперь он живёт «свою лучшую жизнь» с оленями. Историю рассказывает The Guardian.

Весной в англоязычном сегменте соцсетей завирусилось видео, на котором осёл в окружении оленей смотрит в кадр, а потом они синхронно убегают. В районе, где снято видео, ослы не водятся, отмечает CBSNews.

Дрюри опознали в герое соцсетей своего любимца Дизеля, который, испугавшись, сбежал во время семейного похода в 2019 году. Семья искала его несколько недель: находила следы копыт, также осёл попадал на кадры фотоловушек.

- Это было потрясающе. Наконец-то мы его увидели. Наконец-то мы знаем, что с ним всё в порядке. Он живёт свою лучшую жизнь, счастливый и здоровый, – сказали Дрюри.

Они подчеркнули, что не собираются ловить и возвращать Дизеля. 2Сейчас он делает то, для чего был рождён», – отметила семья.

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