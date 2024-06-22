В Беларусь привезли новый китайский пикап JAC Т9 3 22.06.2024, 18:02

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Раскрыта цена.

Официальный дилер JAC провёл презентацию нового для нашего рынка пикапа Т9. В Беларуси заказы на него принимаются с апреля, пишет av.by.

Напомним, официальные продажи JAC в нашей стране стартовали в середине октября 2022-го. Сначала к нам прибыли лифтбек J7 и рамный пикап T6, затем линейка пополнилась кроссоверами JS4 и JS6, а также ещё одним пикапом — Т8.

Пикапы Т8 и Т6 нельзя назвать драйверами продаж (за всё время было продано 176 экземпляров обеих моделей), однако, как отмечает дистрибьютор марки — ООО «Трансконсалт Сервис», на машины с подобным типом кузова изначально не делали ставок, поскольку такие модели в Беларуси — нишевые, вдобавок довольно дорогие. Тем не менее конкурентов на местном рынке у них нет.

Что касается новинки, то JAC T9 — пикап нового поколения, называемый «лучшим в истории китайского производителя».

Полный привод работает по системе part-time: переднюю ось можно подключить самостоятельно с помощью шайбы на центральной консоли. Углы съезда и въезда составляют 27 и 23 градуса соответственно, а процент максимально преодолеваемого уклона достигает 30.

Цены начинаются от 134 900 рублей (в перерасчёте примерно 42 700 долларов). Прорабатывается вопрос с поставками бензиновых версий, которые будут стоить от 131 000 руб. (41 460 у. е.).