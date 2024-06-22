Украинская разведка оценила реалистичность ядерных угроз Путина 22.06.2024, 18:12

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Речь идет всего лишь о шантаже?

Ядерные угрозы Кремля являются лишь шантажом, который особенно активно в РФ начали использовать после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, видят ли украинские разведчики вероятность того, что РФ все же может применить ядерное оружие, он сказал:

«Речь идет и дальше именно о том ядерном шантаже, который Путин и его пропагандистские приспешники использовали, о котором кричали все эти годы, особенно после полномасштабного вторжения. Сейчас речь идет именно о шантаже».

Кроме того, комментируя информацию, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за все большей угрозы со стороны РФ и КНДР, Юсов отметил, что можно говорить о том, что свободный мир все больше осознает опасность путинского режима.

- В конце концов, российская пропаганда, все эти соловьевы-скабеевы и официальные рты и усы Кремля не скрывают, а наоборот - подчеркивают, что они воюют не только с Украиной, но и с НАТО, Америкой, ЕС. Со всем свободным миром. Поэтому, и реакция становится все более выразительной, в том числе и на ядерный шантаж Путина, - сказал Юсов.