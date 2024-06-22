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«Лукашенко, жди ATACMS в ответным визитом»

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  • 22.06.2024, 18:29
  • 3,704
«Лукашенко, жди ATACMS в ответным визитом»

Режим должен ответить за то, что РФ сегодня нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси.

Армия РФ сегодня ночью нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси.

Читатели сайта Charter97.org жестко отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые их комментарии:

«Лукашенко, видимо, ждет ATACMS в ответным визитом».

«Мозырский НПЗ приговорён».

«Синепалый снова замахнулся на Украину. Всё идет к тому, что скоро «калиновцы» вручат ему «ответку» за все его злодеяния против белорусов и дружественной Украины!».

«Знающие люди, объясните, а не является ли дворец в Дроздах законной целью ВСУ после таких запусков?».

«Срочно мощными дронами по местам, где прячется Таракан и уничтожение всех НПЗ. Хватит с Тараканом играть в лояльность. Преступника нужно в обязательном порядке ликвидировать и его сообщников тоже».

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