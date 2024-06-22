Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон в США 3 22.06.2024, 19:07

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Ольга Мазуренок

С лучшим результатом в карьере.

Белорусская бегунья Ольга Мазуренок, которая сейчас в США, стала победительницей Grandma'S Marathon — ежегодного марафона, который проводится в городе Дулут (штат Миннесота).

Мазуренок, которая постоянно лидировала, пробежала классическую марафонскую дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 23 минуты и 51 секунду.

Это лучший результат в истории марафонов в Дулуте и личный рекорд белоруски. Раньше она не бегала быстрее 2 часа 23 минут и 54 секунд, а предыдущий рекорд был поставлен в уже далеком 2016 году в Лондоне.

Ранее в этом году, 17 марта, Мазуренок заняла второе место на дистанции 42 километра 195 метров в Лос-Анджелесе.

Ольге Мазуренок 35 лет, она была чемпионкой Европы в марафоне 2018 года, дважды (в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021-м в Токио) занимала пятое место на Олимпийских играх) и однажды — то же пятое место на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

После «выборов» в Беларуси в 2020 году Ольга Мазуренок подписала письмо свободных спортсменов против насилия.