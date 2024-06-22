закрыть
22 июня 2024, суббота, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон в США

3
  • 22.06.2024, 19:07
  • 1,974
Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон в США
Ольга Мазуренок

С лучшим результатом в карьере.

Белорусская бегунья Ольга Мазуренок, которая сейчас в США, стала победительницей Grandma'S Marathon — ежегодного марафона, который проводится в городе Дулут (штат Миннесота).

Мазуренок, которая постоянно лидировала, пробежала классическую марафонскую дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 23 минуты и 51 секунду.

Это лучший результат в истории марафонов в Дулуте и личный рекорд белоруски. Раньше она не бегала быстрее 2 часа 23 минут и 54 секунд, а предыдущий рекорд был поставлен в уже далеком 2016 году в Лондоне.

Ранее в этом году, 17 марта, Мазуренок заняла второе место на дистанции 42 километра 195 метров в Лос-Анджелесе.

Ольге Мазуренок 35 лет, она была чемпионкой Европы в марафоне 2018 года, дважды (в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021-м в Токио) занимала пятое место на Олимпийских играх) и однажды — то же пятое место на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

После «выборов» в Беларуси в 2020 году Ольга Мазуренок подписала письмо свободных спортсменов против насилия.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский