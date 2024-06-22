Путин просчитался 22.06.2024, 19:17

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Украина может рассчитывать на помощь Южной Кореи.

Мир обеспокоен соглашением российского и северокорейского диктаторов Путина и Ким Чен Ына. Некоторые страны остро отреагировали на такое сотрудничество. Среди них и Южная Корея.

В частности, советник по национальной безопасности Чанг Хо Джин отметил о намерении пересмотреть вопрос поставок оружия в Украину. Главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко в эфире «24 Канала» объяснила, действительно ли Южная Корея способна пойти на такой шаг.

Что повлияет на решение Северной Кореи о помощи Украине

На фоне того, как Россия и Северная Корея подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве, Северная Корея решила пересмотреть вопрос поставки летального оружия в Украину. Владимиру Путину это, конечно, не понравилось, поэтому он взялся угрожать Северной Корее серьезными последствиями.

- Надо учесть два ключевых фактора, которые влияют на поставки вооружения от Южной Кореи. Прежде всего в парламенте страны большинство занимает оппозиционная демократическая партия «Тобуро». Она имеет противоположные взгляды относительно российско-украинской войны, не поддерживая действующую политику президента Юн Сок Йоль. Демократы считают, что наша война – где-то далеко, а политика Юн Сок Йоля – это попытка втянуть Южную Корею в чужую войну, – объяснила Алина Гриценко.

Учитывая преимущество партии «Тобуро», любым инициативам по поставкам Украине вооружения демократы будут сопротивляться. Есть и другой важный фактор в этом вопросе.

«Рейтинг президента является нестабильным и не очень высоким, потому что Юн Сок Йоль принимает правильные для Северной Кореи, но непопулярные среди населения решения. Например, это и сближение с Японией2, – отметила Гриценко.

Поэтому принятие тех или иных решений, в том числе и о военной помощи Украине, зависят также от настроений в обществе.

- Мы можем рассчитывать на помощь от Южной Кореи, но она будет нескоро и в небольших объемах, поэтому она не изменит существенно ситуацию на поле боя. Но Путин действительно просчитался, не ожидал, что в эту игру можно играть вдвоем, – добавила Гриценко.