Белорусский педиатр рассказал, в каких случаях можно поить ребенка газировкой 3 22.06.2024, 19:22

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Он прокомментировал популярных лайфхак из соцсетей.

«В соцсетях советуют отпаивать ребёнка колой при ротавирусе. Разве так можно?» - спросила у «АиФ» жительница Пинска.

Да, можно, но в крайней ситуации.

«Если ребенок наотрез отказывается от других напитков, в крайней ситуации можно предложить данную сладкую газировку. Но противовирусные и антисептические свойства её не доказаны, – пояснил врач-педиатр 1-й категории Детского медицинского центра «ЛОДЭ» Павел Чиркун. – Содержащиеся в ней углеводы могут усиливать диарею, а кофеин – привести к состоянию мнимого благополучия».

Врач напомнил, что при ротавирусной инфекции самым важным является восполнение водно-электролитных потерь в организме ребёнка. Лучше всего для этого подходят специальные растворы для выпаивания (оральной регидратации). Причем современные растворы обладают нейтральным вкусом. Если же ребёнок наотрез отказывается их пить, ему можно предложить, например, чай с сахаром, компот из сухофруктов, морс.