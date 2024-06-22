закрыть
22 июня 2024, суббота, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский педиатр рассказал, в каких случаях можно поить ребенка газировкой

3
  • 22.06.2024, 19:22
  • 1,336
Белорусский педиатр рассказал, в каких случаях можно поить ребенка газировкой

Он прокомментировал популярных лайфхак из соцсетей.

«В соцсетях советуют отпаивать ребёнка колой при ротавирусе. Разве так можно?» - спросила у «АиФ» жительница Пинска.

Да, можно, но в крайней ситуации.

«Если ребенок наотрез отказывается от других напитков, в крайней ситуации можно предложить данную сладкую газировку. Но противовирусные и антисептические свойства её не доказаны, – пояснил врач-педиатр 1-й категории Детского медицинского центра «ЛОДЭ» Павел Чиркун. – Содержащиеся в ней углеводы могут усиливать диарею, а кофеин – привести к состоянию мнимого благополучия».

Врач напомнил, что при ротавирусной инфекции самым важным является восполнение водно-электролитных потерь в организме ребёнка. Лучше всего для этого подходят специальные растворы для выпаивания (оральной регидратации). Причем современные растворы обладают нейтральным вкусом. Если же ребёнок наотрез отказывается их пить, ему можно предложить, например, чай с сахаром, компот из сухофруктов, морс.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский