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Европу начал завоевывать новый овощ - цуккиоло

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  • 22.06.2024, 19:39
  • 5,044
Европу начал завоевывать новый овощ - цуккиоло

Что это такое и когда ждать в Беларуси?

Цуккиоло — это выведенный испанскими селекционерами гибрид кабачка и огурца, который начал завоевывать мировой рынок. Внешне похож на маленькую тыкву, цуккиоло уже появился на прилавках даже в Польше, пишет Telegraf.news.

Биотехнологи из группы Beyond Seeds и Института исследований и образования в области сельского хозяйства и рыболовства в Испании вели работу над созданием нового овоща на протяжении пяти лет.

Сейчас уже существует 3 сорта цуккиолло, которые можно отличить по цветам: зелёному, светло-зелёному и жёлтому. Жёлтый, по отзывам потребителей, самый сладкий.

Кому-то может показаться, что это новая разновидность цуккини, но внутри этот овощ больше походит на огурец.

По словам селекционеров, они скрестили модифицированную версию кабачка с огурцом, чтобы создать более ароматный плод со вкусовыми качествами огурца, который был бы более устойчивым к хранению. И у них получилось. Цуккиоло можно хранить от 3 до 4 недель без холодильника.

За свой иннновационный овощ испанская компания Unica Fresh даже получила награду на крупнейшей мировой плодоовощной выставке Fruit Logistica-2024 в Берлине. Новинка, как и классический кабачок, пригодна для выращивания в странах с умеренно тёплым с климатом, что даёт её перспективу завоевать дачников и фермеров.

Как отметили создатели, цукккиоло можно есть в сыром и приготовленном виде. Кожура плода также пригодна в пищу. Овощ богат клетчаткой, витаминами А, В и С и антиоксидантами. Также цуккиоло содержит множество различных минералов. Он богат кальцием, железом, йодом, магнием, фосфором, натрием и особенно калием.

Цуккиоло легкоусвояемый, обладает лёгкой и нежной текстурой, что среди прочего, делает его прекрасным источником питания для детей и пожилых людей.

Этот плод является совершенно новым овощем на мировом рынке, но его уже можно купить в некоторых магазинах соседней Польши.

Например, он был замечен в популярной сети магазинов «Бедронка». Там за овощную новинку просят 3,99 злотых за штуку, что эквивалентно 3,23 белорусским рублям. Выращивает и поставляет цуккиоло испанская компания Beyond Seeds.

Что касается Беларуси, то с 2022 года в ней действует эмбарго на ввоз продукции из «недружественных» стран. В числе таких продуктов, среди прочего оказались фрукты и овощи из стран ЕС. Позже список «запрещёнки» подкорректировали, и сейчас белорусы могут наблюдать на прилавках фрукты и овощи из Испании, например, броколли, авокадо, клементины и даже кумкват.

Тем не менее рассчитывать на скорое появление цуккиоло в Беларуси, вероятно, не стоит. Овощ только-только начал завоёвывать рынок в Европе, а продукция Beyond Seeds в Беларусь пока не вхожа. Однако с ростом популярности цуккиоло в будущем он наверняка достигнет и прилавков белорусов.

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