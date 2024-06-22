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Беларусь проводит внезапную проверку войск: разведка Украины наблюдает

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  • 22.06.2024, 20:01
  • 1,538
Беларусь проводит внезапную проверку войск: разведка Украины наблюдает

В ГПСУ рассказали о ситуации у границы.

Внезапная проверка войск, которую вчера начала проводить Беларусь, не представляет угрозы для Украины. Однако украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Демченко, с белорусской стороны границы не наблюдается скопление войск или личного состава.

«Беларусь постоянно проводит то учения, то проверку войск. Но, если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины», - сказал спикер ГПСУ.

Однако, как отметил Демченко, сегодняшняя задача Сил обороны - быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.

- За происходящим с той стороны наблюдает разведка. Угроз по состоянию на данный момент нет, но мы продолжаем укреплять границу и пограничные, - добавил он.

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