Большая ошибка Путина 1 Вера Перовская

22.06.2024, 20:10

1,022

Прямые поставки Южной Кореей современного оружия Украине не за горами.

Путин рассчитывает, что Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие, в противном случае Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу. «Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», — заявил он в ходе общения с журналистами в Ханое.

Накануне стало известно, что Южная Корея крайне обеспокоена заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР и готова пересмотреть свою позицию о поставках Украине исключительно нелетальной помощи. «Мы планируем вновь обдумать вопрос о поддержке Украины поставками оружия», — заявил советник по нацбезопасности Чан Хо Чжин.

Договор между РФ и КНДР представляет потенциальную угрозу безопасности Южной Кореи и отрицательно влияет на отношения Москвы и Сеула. Любое сотрудничество, которое прямо или косвенно укрепляет военный потенциал КНДР, является нарушением резолюций СБ ООН.

В офисе президента Южной Кореи не стали ни подтверждать, ни опровергать сообщения о пересмотре Сеулом вопроса о поставках вооружений Киеву, указав, что пока не будут открыто комментировать эту тему. «О конкретных мерах будет сообщено позднее, мы не хотим раскрывать планы заранее, и нам интересна реакция России», — пояснил источник в офисе южнокорейского президента.

Реакция официального Сеула на альянс Москвы и Пхеньяна более эффективна, чем сотни нот протеста и высказываний беспокойства. Именно так демократический мир должен действовать в ответ на рост угрозы агрессивных тоталитарных режимов.

Российская реакция не заставила долго ждать. Кроме того, Путин пригрозил изменениями в ядерной доктрине РФ.

«Я уже говорил, что сейчас мы думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются — и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, — новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — заявил слетевший с катушек диктатор.

Путин прибегает к ядерному шантажу, чтобы сдержать партнеров Украины от решительных действий. Таким образом, он надеется разделаться со своими противниками в одиночку.

Вместе с тем диктатор заверил, что «Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша военная помощь по договору, который мы подписали, возникает только в том случае, если будет совершена агрессия против одного из подписантов», ведь «насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессии против КНДР».

Однако заверения Путина, что договор с Ким Чен Ином носит оборонительный характер, не заслуживают доверия. Пакт Молотова — Риббентропа (пакт Сталина — Гитлера) о разделе сфер интересов тоже официально назывался «договором о ненападении».

КНДР поставляет России боеприпасы без ограничений. РФ в ответ готова инвестировать в военную машину северокорейского режима.

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, в которых может содержаться около 5 млн артиллерийских боеприпасов, заявил на днях министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. По его данным, Пхеньян отправил в РФ также десятки баллистических ракет. В ответ Москва передала КНДР технологии, которые должны помочь ей в реализации планов по развертыванию множества спутников-шпионов, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.

Россия потерпит поражение в развязанной ею войне, если демократический мир сохранит единство и мобилизует ресурсы для отражения агрессии. Глобальный саммит мира стал важным консолидирующим компонентом международного сообщества. Замбия присоединилась к итоговому коммюнике, сообщили 20 июня в правительстве Швейцарии.

Таким образом, документ поддержали уже 85 стран и организаций. Ранее к коммюнике присоединились Организация американских государств (ОАГ), которая объединяет 35 государств Северной и Южной Америки, а также страны Карибского бассейна.

До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь и другую поддержку, однако страна никогда напрямую не поставляла Киеву оружие. Это является частью политики Сеула о непредоставлении вооружений странам, которые активно вовлечены в конфликты. Однако, как выяснилось, Россия воспринимает это как проявление слабости, а не как исполнение взятых на себя обязательств.

Вера Перовская, Newssky