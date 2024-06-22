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Что почем на минской Комаровке в эти выходные

  • 22.06.2024, 20:45
  • 1,758
Что почем на минской Комаровке в эти выходные

Белорусы могут купить необычные персики.

На прилавках Комаровского рынка в Минске в эти выходные можно купить необычные персики. О ценах на овощи и фрукты рассказывает агентство «Минск-Новости».

На прилавках с овощами молодой картофель предлагают по цене от 2 до 4 рублей за килограмм. Огурцы продаются по 3−3,50 рубля, а помидоры сорта «Буденовец» можно приобрести за 8,50 рубля за кило.

Зелень стоит 1,50 рубля за 100 граммов. Самым дорогим овощем на рынке оказался лук-порей, который продается по 40 рублей за килограмм.

В секторе фруктов и ягод нектарины и персики предлагаются от 5,90 рубля за кило. Интересно, что по той же цене можно купить персики с необычными вкусами: персик с грушей, персик с манго и персик с яблоком.

Белорусская ежевика и голубика продаются по 20 рублей за килограмм, а садовая малина и черника — по 10 рублей. Самой доступной ягодой оказалась красная смородина, которую можно приобрести за 4,50 рубля за кило. Цены на клубнику — от 7 до 13,90 рублей за килограмм.

Продавцы отмечают, что в этом году минимальная цена на клубнику выше, чем в прошлом, когда она достигала 6 рублей за килограмм.

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