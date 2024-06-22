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Политолог: У Китая есть инструменты влияния и давления на КНДР

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  • 22.06.2024, 20:54
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Политолог: У Китая есть инструменты влияния и давления на КНДР

Любая эскалация в регионе повлечет реакцию Пекина, а также США.

Любая эскалация в регионе повлечет реакцию Китая, а также США. У Китая есть рычаги давления на Северную Корею, а именно — экономические. А позиция США будет зависеть от того, кто будет главенствовать в Белом доме. В любом случае переговоры будут касаться ядерного потенциала КНДР. Об этом FREEДОМ рассказала доктор философии по политологии, главный консультант Национального института стратегических исследований Украины Алина Гриценко.

- Китай не будет просто смотреть на то, как развиваются события в регионе, и попытается втянуться в этот конфликт, что для Китая очень малоприятная ситуация. Поэтому, вероятно, какие-то переговоры он будет вести. Китай сейчас пытается вовлекаться в региональную повестку, — отметила она.

Китай способен повлиять на КНДР, ведь обеспечивает выживаемость экономики страны.

- У Китая на сегодняшний день действительно есть инструменты влияния и давления на КНДР, хотя отношения между ними довольно прохладные. В КНДР уровень доверия к Китаю очень невысокий. КНДР всячески пытается продемонстрировать свою самостоятельность, но именно Китай обеспечивает выживаемость Северной Кореи за счет торговли. Китай пока что дистанцируется, наблюдает за этим двусторонним взаимодействием, — пояснила эксперт.

Северная Корея сама не заинтересована в эскалации ситуации в регионе, ведь глава КНДР Ким Чен Ын хочет сохранить свое положение.

- Северная Корея не заинтересована в том, чтобы эскалировать ситуацию по той простой причине, что основная задача северокорейского руководства — обеспечить выживаемость режима. У Ким Чен Ына планы долгосрочные на управление страной. Его задача — сохранить династию и режим в нынешнем виде, — сказала Гриценко.

Она отметила, что формат переговорного процесса с Северной Кореей будет переформатирован и это зависит от множества факторов.

- Любая эскалация обстановки, скорее всего, приведет к неизбежному переформатированию переговорного процесса, особенно если в Белый дом вернется Дональд Трамп. Его политику в отношении Северной Кореи сложно будет предсказать, но именно Дональд Трамп был тем американским президентом, который встречался с Ким Чен Ыном в Ханое на двусторонних саммитах, пожимал ему руку. Он был первым президентом, который побывал на 38-й параллели в демилитаризованной зоне, по сути, на территории КНДР. Поэтому вполне вероятно, что какое-то переформатирование переговорного процесса произойдет, — пояснила она.

Ранее существовал шестисторонний формат переговоров, в котором принимали участие США, Южная Корея, Япония, Россия, Китай и КНДР, но Россия в этот формат не вписывается, хотя активно сотрудничает с Северной Кореей.

- Нынешний формат переговоров, который существовал до недавнего времени, а именно шестисторонний формат, который включал США, Южную Корею, Японию, Россию, Китай и КНДР, он уже устарел. Россия не может претендовать на то, чтобы участвовать в такого рода процессе. Поэтому будут вести с КНДР переговоры и стороны будут пытаться найти какой-то компромисс. Северная Корея вряд ли откажется от ядерного потенциала, но вполне вероятно, что в обмен на предоставление финансирования и экономической помощи может идти речь о том, чтобы сократить этот потенциал количественно и наложить некоторые ограничения на его развитие и разработку, — рассказала Гриценко.

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