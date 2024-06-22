Евро-2024: Сборная Португалии разгромила Турцию 1 22.06.2024, 21:04

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С первого места португальцы вышли в плей-офф чемпионата Европы.

В Дортмунде завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Турция встречалась с Португалией и проиграла (0:3).

На 21-й минуте Бирнарду Силва вывел Португалию вперед, а спустя семи минут Самет Акайдын отправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме Португалия довела счет до крупного. На 56-й минуте после передачи Криштиану Роналду отличился Бруну Фернандеш.

Португалия с 6 очками лидирует в группе F и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы с первого места. Турция с 3 очками идет второй.