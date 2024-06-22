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В белорусских водоемах появился новый вид окуня

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  • 22.06.2024, 21:14
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В белорусских водоемах появился новый вид окуня

Он съедобен.

«Говорят, в наших водоемах появился какой-то опасный окунь. О чем речь?» - спросила жительница Гродно.

Солнечный окунь – это вид инвазивный, то есть его распространение угрожает биологическому многообразию. Он опасен тем, что уничтожает представителей местной ихтиофауны, поедая их икру.

Рыбу недавно впервые выловили в Гродненской области. Окуни этого вида быстро размножаются и постепенно вытесняют из исконных мест обитания окуня речного.

«Пришелец» съедобен, хотя не имеет промыслового интереса из-за небольшого размера, рассказал «АиФ» научный сотрудник Национального парка «Припятский» Павел Пинчук.

Эксперт также обратил внимание: еще в 70-х годах к нам «перебрался» инвазивный и более опасный ротан-головешка. Он очень живуч, прекрасно зимует и заселяет все подходящие водоемы. Такие виды рыб, как вьюн, озерный гольян и отчасти золотой карась, во многом исчезают из-за ротана.

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