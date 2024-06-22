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Польша может закрыть оставшиеся два пункта пропуска на границе с Беларусью

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  • 22.06.2024, 21:52
  • 2,046
Польша может закрыть оставшиеся два пункта пропуска на границе с Беларусью

Об этом заявил глава МИД Польши.

Правительство Польши рассматривает возможность закрытия всех оставшихся пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом 22 июня в интервью в эфире телеканала TVN заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

— В связи с действиями Беларуси мы рассматриваем возможность закрытия всех пограничных переходов. В настоящее время мы изучаем вопрос о том, влияет ли это на экономику, — сказал Сикорский.

Он пояснил, что это связано с мигрантами на границе.

— Финны закрыли пограничные переходы с Россией, и проблемы закончились, — добавил министр.

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