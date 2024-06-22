закрыть
22 июня 2024, суббота, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские подразделения бегут из-под Волчанска

  • 22.06.2024, 22:07
Российские подразделения бегут из-под Волчанска

Потеряв боеспособность.

РФ пытается отвести свои подразделения на Харьковском направлении из-за частичной утраты ими боеспособности. Речь идет о районах Волчанска, Тихого и Глубокого.

До этого аналитики писали, что на территории Агрегатного завода в Волчанске 200 оккупантов отрезаны от остальных российских подразделений, среди них есть погибшие и раненые.

Кроме того, стало известно о контратаке ВСУ на западе от Волчанска, в результате которой врага удалось отбросить от Старицы.

Соответствующую информацию озвучил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, вчера и сегодня враг не проводил активных боевых действий на Харьковском направлении, украинские военные надежно держат свои позиции.

При этом в целом противник не оставляет попыток атак, применяя авиацию и ракеты для нанесения ударов по населенным пунктам, рассказал представитель ОСГВ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский