Российские подразделения бегут из-под Волчанска
- 22.06.2024, 22:07
Потеряв боеспособность.
РФ пытается отвести свои подразделения на Харьковском направлении из-за частичной утраты ими боеспособности. Речь идет о районах Волчанска, Тихого и Глубокого.
До этого аналитики писали, что на территории Агрегатного завода в Волчанске 200 оккупантов отрезаны от остальных российских подразделений, среди них есть погибшие и раненые.
Кроме того, стало известно о контратаке ВСУ на западе от Волчанска, в результате которой врага удалось отбросить от Старицы.
Соответствующую информацию озвучил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, вчера и сегодня враг не проводил активных боевых действий на Харьковском направлении, украинские военные надежно держат свои позиции.
При этом в целом противник не оставляет попыток атак, применяя авиацию и ракеты для нанесения ударов по населенным пунктам, рассказал представитель ОСГВ.