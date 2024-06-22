Российские подразделения бегут из-под Волчанска 22.06.2024, 22:07

Потеряв боеспособность.

РФ пытается отвести свои подразделения на Харьковском направлении из-за частичной утраты ими боеспособности. Речь идет о районах Волчанска, Тихого и Глубокого.

До этого аналитики писали, что на территории Агрегатного завода в Волчанске 200 оккупантов отрезаны от остальных российских подразделений, среди них есть погибшие и раненые.

Кроме того, стало известно о контратаке ВСУ на западе от Волчанска, в результате которой врага удалось отбросить от Старицы.

Соответствующую информацию озвучил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, вчера и сегодня враг не проводил активных боевых действий на Харьковском направлении, украинские военные надежно держат свои позиции.

При этом в целом противник не оставляет попыток атак, применяя авиацию и ракеты для нанесения ударов по населенным пунктам, рассказал представитель ОСГВ.