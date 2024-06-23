Во сколько сейчас обойдется участок в 30 километрах от Минска? 23.06.2024, 3:05

Результаты земельного аукциона.

20 июня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, рассказал Realt.

Участникам аукциона было предложено два лота — земельных участка, расположенных в Смолевичах в микрорайонах индивидуальной застройки «Липки» и «Сад».

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 850 100 008 000 896 находится в микрорайоне «Липки» на ул. Ф. Скорины, 51. Земельный надел насчитывает 14,19 сотки. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Имеются подъездные пути.

Лот был оценен в 31 000 рублей. На него подали 3 заявки. Участок продан за 45 387 рублей, или 14 363 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что на майском аукционе участок на ул. Ф. Скорины, 53, продан единственному заявителю за 32 550 рублей, или 10 095 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624850100008000874 расположен в микрорайоне «Сад» на ул. Михайловская, 8 А. Площадь земельного надела составляет 13,78 сотки. Есть возможность подключения к дому электро-, газо- и водоснабжения. Имеются подъездные пути.

Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. На лот подали 6 заявок, однако один человек не явился на аукцион. За лот удалось выручить 68 205 рублей, или 21 585 долларов.

Напомним, что на аукционе в мае этого года участок на ул. Михайловская, 12, продан за 68 205 рублей, или 21 153 доллара. Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. За него боролись 7 человек. На мартовском аукционе участок на ул. Михайловская, 10, был реализован за 62 500 рублей, или 19 204 доллара. За лот боролись 4 человека. В феврале земельный надел на ул. Михайловская, 10 А, удалось продать за 62 004 рубля, или 19 142 доллара. На лот претендовали 3 человека. На аукционе в январе этого года участок на ул. Михайловской, 12, продан за 101 000 рублей, или 32 002 доллара. На него претендовали 4 человека.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.