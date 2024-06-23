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Эксперт: Новейшие ЗРК С-500 России не показали эффективности

  • 23.06.2024, 4:40
Эксперт: Новейшие ЗРК С-500 России не показали эффективности

Кремль рано хвастался.

Новейшие российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 на самом деле не демонстрирует никакой феноменальной эффективности, заявил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, передает «24 канал».

Он объяснил, что для россиян комплексы С-500 являются новейшими, однако некоторые детали системы уже применялись отдельно в сочетании с другими комплексами.

По мнению эксперта, переброска данных систем на территорию временно оккупированного Крыма - это не более, чем показательный шаг РФ.

- После ряда поражений с системами С-400, им (россиянам) надо что-то противопоставить, что у них что-то есть, потому что они понимают, что это существенный удар по российскому ВПК путем таких ударов с уничтожением систем противовоздушной обороны, уничтожение современных самолетов. То есть они получили такой мощный удар от Украины по своим стратегическим объектам и по оружию, которое они продавали по всему миру, - отметил Храпчинский.

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