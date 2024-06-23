«Различные бактерии живут вообще везде» 23.06.2024, 6:01

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Что опасного находят в сладостях из белорусских магазинов.

В новостях периодически попадаются сообщения о запрете какой-то марки печенья или конфет. Чем эти сладости могут быть опасны и как они вообще попадают на полки магазинов, если не соответствуют требованиям безопасности и качества? На эти вопросы порталу 1prof.by ответили специалисты Госстандарта.

Продукция, которую производят в странах ЕАЭС, должна быть безопасной. Требования к ней, в том числе к кондитерским изделиям, установлены в технических регламентах Таможенного (Евразийского экономического) союза. Соответствие сладостей требованиям регламентов подтверждает декларация о соответствии. Зарегистрировать ее может как непосредственно изготовитель, так и импортер или продавец продукции.

Информация о зарегистрированных декларациях размещается в Едином реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций. Их обладатели должны обеспечивать стабильный процесс производства продукции, гарантирующий ее безопасность.

Но делают это не все: в поисках выгоды или из-за недостаточного производственного контроля на рынок иногда попадают товары, не соответствующие установленным требованиям.

— За 5 месяцев 2024 года Госстандарт проверил 1284 наименования кондитерских изделий. В том числе 976 — импортных, как правило, из России, Казахстана, Китая, — рассказала главная специалистка управления государственного контроля (надзора) Госстандарта Ирина Жуковская.

В рамках проверки инспектор тщательно изучает маркировку, внешний вид продукта, учитывает иные факторы, позволяющие выявить несоответствующую продукцию.

В целом продукты на полках белoрусских магазинов соответствуют установленным требованиям. При покупке же сладостей где-то на рынке или у уличных торговцев специалистка советует быть аккуратными.

— Если на продукции нет знака «ЕАС» или она реализуется в неустановленных местах, с рук, то лучше отказаться от приобретения, — добавила она.

Чем могут навредить человеку сладости, которые сделаны не по регламентам, рассказали в лаборатории БелГИМ.

— Если говорить о микробиологии, то чаще всего мы находим в продуктах бактерии группы кишечных палочек. В целом же надо понимать, что различные бактерии живут вообще везде. Но если производитель или продавец неправильно их хранит, микроорганизмы могут начать размножаться быстрее, чем запланировано. Из-за этого некоторые скоропортящиеся продукты могут испортиться раньше срока, — говорит начальница отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции БелГИМ Наталья Вощула.

Продукты также исследуют на содержание различных токсинов. Например, халву обязательно проверяют на превышение разрешенной нормы кадмия. Этот токсичный элемент накапливается в организме и с возрастом может стать причиной развития деменции.

— Интересный продукт — сухофрукты в шоколаде. Тут нужно проверить и сам фрукт, и покрывающую его глазурь. Все сухофрукты — курагу, изюм, чернослив — мы обязательно проверяем на наличие чрезмерного количества диоксида серы. Это консервант, который помогает фруктам дольше сохранять товарный вид. А еще диоксид серы — сильный аллерген, особенно для детей, — отметила Наталья Вощула.

По ее словам, диоксид серы часто используют при продаже сухофруктов на развес. Это опасное вещество является водорастворимым, поэтому перед употреблением сухофрукты следует хорошенько мыть.

Шоколадную часть проверяют на наличие заменителей какао-масла в жирах, которые используют для удешевления продуктов. Сами по себе такие заменители не запрещены, но если в составе их слишком много, а человек ест этот продукт довольно часто, в будущем у него могут возникнуть проблемы с холестерином.

Орехи вроде бы не относятся к кондитерским изделиям, но могут входить в состав тортов, пирожных и конфет. В них часто находят микотоксины, которые появляются при неправильном хранении.

— Это продукт жизнедеятельности плесени и других микроорганизмов, который, попадая в человеческий организм, может приводить к самым разным последствиям: от диареи до рака желудка. Поэтому никогда не ешьте заплесневелый хлеб или хлеб, который даже пахнет плесенью. На самом деле он уже заражен, вы просто этого не видите, — посоветовала Наталья Вощула.

Если же человек купил конфеты, вафли или печенье и столкнулся с чем-то, что может оказаться опасным для здоровья потребителей нарушением, он может обратиться в областные инспекции Госстандарта или организации по защите прав потребителей.