ГУР: Россияне массово сдаются в плен по специальной программе 23.06.2024, 8:15

5,122

Названы цифры.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины фиксируют рост количества обращений со стороны российских оккупантов, желающих сдаться в плен.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По данным украинской военной разведки, в последнее время таких случаев стало больше, а связано это, в частности, с активизацией вражеского наступления. Кроме того, говорится в сюжете, также много солдат вражеской армии добровольно заранее просятся в украинский плен.

«Количество обращений к государственному проекту «Хочу жить» со стороны российских захватчиков действительно возросло. И количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских оккупантов сдалось в украинский плен», - сказал Юсов.

Представитель ГУР при этом отметил, что часть из них «сразу изъявила желание не быть обмененными, или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны».