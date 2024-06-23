Путин отправился в психиатрическую клинику 23.06.2024, 8:24

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Раскрыта цель визита.

Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова высказала свое мнение о визите Путина в Северную Корею.

Государство, где люди живут за решеткой и не имеют прав, как пациенты психиатрической клиники. Так о Северной Корее отозвалась Мария Максакова, комментируя визит Путина в эту страну.

Экс-депутат Госдумы РФ убеждена, что глава Кремля позорит себя тем, что опускается до сотрудничества с северокорейским диктатором, хотя и считает, что, возможно, он сам еще хуже Ким Чен Ына.

Оперная певица расстроила тех, кто верил в смену власти в КНДР своим высказыванием о состоянии здоровья Ким Чен Ына: «Возвращаясь к «вождю» КНДР, хочу сказать, что он, несмотря на то, что о нем еще полтора года назад говорили, что он чуть не при смерти, полгода не было его видно. Уже кто-то прочил какую-то карьеру его сестре, но должна сказать к разочарованию тех, кто еще остался ждать смены хоть чего-нибудь в этой «психиатрической клинике», что Ким Чен Ын выглядел достаточно бодро. Он высказал свои какие-то фразы, хотя для него это достаточно крупное событие, потому что к нему приехал некогда авангард Коминтерна».

Затем Максакова с иронией прокомментировала подарки, которые глава КНДР преподнес Путину: «Подарки давайте обсудим: они все носили ритуальный характер. Все это напоминало похоронное бюро: один снабдил другого надгробьем буквально с фотографией в черном обрамлении, а также бюстом, который мог бы вполне возвышаться над этим надгробьем».

«Плюс еще собаки особой редкой породы, которой приписывают свойства целебного характера. Говорят, что папу нынешнего «вождя» долгое время держали благодаря тому, что он ел именно эту собачину. Поскольку ему подарили две собаки, то видимо анамнез Путина неутешительный, так как одной собакой здоровье явно не поправишь. Я искренне надеюсь, что и вторая ему в этом не поможет», - с надеждой предположила экс-депутат Госдумы РФ.