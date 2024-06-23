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Патрушев занервничал из-за «ментальной войны» против России

  • 23.06.2024, 8:36
  • 3,500
Патрушев занервничал из-за «ментальной войны» против России

Ее якобы ведут не только США.

США ведут «ментальную войну» с Россией, используя для этого свои институты, научные центры и университеты, заявил помощник президента России и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в статье для «Национальной обороны».

По его словам, указанные организации «заточены на проведение русофобских исследований» и «фальсификацию истории». Он отметил, что институты «превозносят понятия индивидуализма», чтобы «искоренить» в россиянах «чувство ответственности перед обществом, любви к Отечеству, долга перед памятью предков и будущим своих детей». А «политически ангажированные историографы многих стран», якобы по рекомендации Вашингтона, «замалчивают роль СССР в освобождении их народов от фашизма», добавил Патрушев.

Патрушев утверждает, что для «ментальной» войны применяется «целый спектр средств из информационно-пропагандистского арсенала», эффективность которых «обеспечивается широким использованием приемов и методов управляемого информационно-психологического воздействия».

По его словам, в эту кампанию также включились деятели Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, где «фальсификация истории в ущерб России обрела статус государственной политики». Патрушев отметил, что западным специалистам «даже не требуется изучение фактов», чтобы выполнить «антироссийский заказ Госдепартамента США».

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