«Белые грибы — просто дубовые!»
- 23.06.2024, 8:54
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Белорусы делятся кадрами полных корзин после похода в лес.
На календаре – выходные, а значит, можно пойти в лес за грибами.
Судя по снимкам в соцсетях, после дождливой недели пошли боровики, есть и другие лесные дары, пишет tochka.by.
Пользователи интернета делятся фото и видео с огромными корзинками собранного лесного «урожая».
Кроме грибов, в разгаре сезон черники и земляники, хотя последняя, как отмечают, «уже немного отходит».
Впечатляющее количество боровиков собрал за два часа житель Речицы. Как признается грибник-любитель, всего за два часа он вынес из леса два таза и полную корзину боровиков.
«Лисички можно было просто косой косить. Также в лесу еще очень много земляники, черники. Поэтому не сидите дома. Все – за грибами», – отметил он.
А вот какое фото «улова» опубликовал в сообществе «Грибы Беларуси» в VK пользователь Дмитрий Быков.
А ниже – снимок из Гомельского района.
Еще 18 июня опубликовал фото лесных даров пользователь из Мозырского района.
«Дубовые белые грибы», – подписал пост Владимир Кашевич.
Надо сказать, что некоторые белорусские грибники сетуют на то, что именно в их регионах действует запрет на посещение лесов.