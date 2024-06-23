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«Белые грибы — просто дубовые!»

  • 23.06.2024, 8:54
  • 1,324
«Белые грибы — просто дубовые!»

Белорусы делятся кадрами полных корзин после похода в лес.

На календаре – выходные, а значит, можно пойти в лес за грибами.

Судя по снимкам в соцсетях, после дождливой недели пошли боровики, есть и другие лесные дары, пишет tochka.by.

Пользователи интернета делятся фото и видео с огромными корзинками собранного лесного «урожая».

Кроме грибов, в разгаре сезон черники и земляники, хотя последняя, как отмечают, «уже немного отходит».

Впечатляющее количество боровиков собрал за два часа житель Речицы. Как признается грибник-любитель, всего за два часа он вынес из леса два таза и полную корзину боровиков.

«Лисички можно было просто косой косить. Также в лесу еще очень много земляники, черники. Поэтому не сидите дома. Все – за грибами», – отметил он.

А вот какое фото «улова» опубликовал в сообществе «Грибы Беларуси» в VK пользователь Дмитрий Быков.

А ниже – снимок из Гомельского района.

Еще 18 июня опубликовал фото лесных даров пользователь из Мозырского района.

«Дубовые белые грибы», – подписал пост Владимир Кашевич.

Надо сказать, что некоторые белорусские грибники сетуют на то, что именно в их регионах действует запрет на посещение лесов.

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